Перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Фархадом Гаджиевым.
Делегация из Азербайджана во главе с Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом. Основное внимание на встрече было уделено укреплению связей между молодежью двух стран и реализации совместных проектов.
«Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов», – говорится в сообщении.
Примером успешного взаимодействия стало участие азербайджанской молодежи в международном лагере в Анаклия, что стороны расценили как значимый шаг на пути развития молодежных обменов и укрепления добрососедских отношений.
Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, глава департамента молодежи министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джабаров, а также советник посольства Камал Халилов.