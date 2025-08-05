Перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с заместителем министра молодежи и спорта Азербайджана Фархадом Гаджиевым.

Делегация из Азербайджана во главе с Гаджиевым находится в Грузии с официальным визитом. Основное внимание на встрече было уделено укреплению связей между молодежью двух стран и реализации совместных проектов.

«Стороны подчеркнули важность расширения связей между грузинской и азербайджанской молодежью. Обсуждались вопросы реализации совместных молодежных проектов», – говорится в сообщении.

Примером успешного взаимодействия стало участие азербайджанской молодежи в международном лагере в Анаклия, что стороны расценили как значимый шаг на пути развития молодежных обменов и укрепления добрососедских отношений.

Во встрече приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, глава департамента молодежи министерства молодежи и спорта Азербайджана Рамиль Джабаров, а также советник посольства Камал Халилов.