В городе Туркменбаши проходит 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Как сообщает #, в мероприятии принимает участие глава нашего государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Консультативной встрече.

Выступление президента Ильхама Алиева

— Уважаемый Сердар Гурбангулыевич.

Уважаемые главы государств.

Дорогие друзья.

Прежде всего выражаю благодарность президенту Туркменистана за приглашение и традиционное гостеприимство. Рад вновь находиться в братском Туркменистане, в прекрасной Авазе.

В ноябре прошлого года Азербайджан стал полноправным членом Консультативного формата глав государств Центральной Азии. Вновь выражаю благодарность всем моим уважаемым коллегам за единодушную поддержку этого исторического решения. В этой связи хочу отметить роль Туркменистана и лично уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Именно здесь, в Авазе, в августе прошлого года он выступил с инициативой о полноправном участии Азербайджана в этом формате.

Азербайджано-туркменские отношения в последние годы развиваются динамично. Начиная с прошлого года состоялось уже пять визитов на высшем уровне. Это отражает интенсивность нашего политического диалога и взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Особо хотел бы отметить строительство мечети в городе Физули по инициативе уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. В прошлом году мы вместе приняли участие в закладке ее фундамента. Этот дар братского Туркменистана нашей стране является еще одним свидетельством дружбы и духовной близости наших народов.

Братская поддержка в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана имеет для нас особое значение. В Физули Узбекистаном уже построена школа имени Мирзы Улугбека, Казахстаном – Центр детского творчества имени Курмангазы, в Агдаме Кыргызстаном построена школа имени Манаса. Мы высоко ценим эту помощь.

Взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы значительно расширилось. Политические связи находятся на высоком уровне. Регулярными стали взаимные визиты на высшем уровне. Крепнет торгово-экономическое сотрудничество, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50 процентов. Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов. Считаю, что их возможности нужно использовать еще активнее, прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации. Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки.

Одним из основных направлений нашего сотрудничества является транспорт. Каспийское море сегодня играет все большую роль в транспортном взаимодействии наших стран. Транспортная инфраструктура на обоих берегах Каспия имеет важное значение для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее с международными рынками. В последние годы мы последовательно увеличиваем свои транспортные возможности. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, развиваем морские порты, аэропорты, железные и автомобильные дороги. Сегодня мы наблюдаем значительный рост объема перевозок через Каспий. Наша общая задача – сделать эти маршруты более эффективными и конкурентоспособными. Параллельно реализуется проект «Цифровой Шелковый путь», проводится работа по развитию оптоволоконных линий по дну Каспийского моря. Средний коридор приобретает все большее значение, в прошлом году объем транзитных перевозок по этому маршруту вырос более чем на 10 процентов, а за первые 8 месяцев текущего года – еще почти на 20 процентов.

Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики. Азербайджан играет важную роль в транзите энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки. Через территорию нашей страны транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана, объем этих перевозок растет. Последовательно расширяется наше сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Мы ведем совместную работу с Казахстаном и Узбекистаном по созданию зеленого энергетического коридора.

Уважаемые коллеги.

Геополитическая важность нашего формата сотрудничества состоит не только из совместных проектов в энергетической и транспортной сферах. Мир, безопасность, политическая и экономическая стабильность в наших странах являются основой всех наших успехов и гарантией будущего успешного развития стран Центральной Азии и Азербайджана, укрепления нашего взаимодействия.

Благодарю за внимание.