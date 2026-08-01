Формирование макрорегионального блока Центральной Азии и Азербайджана — это не просто локальная инициатива по торговле и транзиту, а полномасштабная геополитическая субъектность, которая переписывает архитектуру безопасности на Евразийском континенте. Присоединение Азербайджана к консультативному формату центральноазиатских государств окончательно замыкает логистический и военно-политический контур от границ Китая до Черного моря и Европы. Разумеется, подобный самостоятельный альянс вызывает острое раздражение и ревность у традиционных империалистических центров силы, в первую очередь в Москве и Тегеране, которые веками привыкли рассматривать Южный Кавказ и Центральную Азию как исключительно собственную «сферу влияния» или подконтрольный задний двор.

Для Ирана и России укрепление тюркского вектора и логистического моста через Каспий означает постепенную потерю монополии на транспортные и энергетические артерии. Тегеран с тревожностью наблюдает за ростом влияния Азербайджана и Организации тюркских государств у своих северных границ, опасаясь как геополитического изоляционизма, так и усиления национального самосознания внутри собственного многомиллионного азербайджанского населения. В свою очередь, Москва переживает болезненную утрату рычагов контроля: Средний маршрут в обход российской территории превращает бывшие советские республики из ведомых сателлитов в самостоятельных игроков, определяющих правила игры в Евразии.

Эта реакция проявляется не только в дипломатических демаршах, но и в агрессивном информационном поле. В последние годы на российских государственных телеканалах, в экспертных кругах и среди депутатского корпуса развернулась систематическая кампания, пронизанная элементами тюркофобии и ксенофобии. Медийные спикеры и ангажированные аналитики ежедневно транслируют риторику угроз и покровительственного давления в адрес Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Подобное хамское и высокомерное поведение, сопровождаемое попытками запугать страны региона за их стремление к суверенитету и независимой внешней политике, производит ровно противоположный эффект — оно лишь ускоряет бегство этих государств из-под любого формата опеки.

В этом контексте всё более очевидной становится кризисная деградация таких структур, как Организация Договора о коллективной безопасности. Как показала практика последних лет, ОДКБ превратилась в абсолютно недееспособный инструмент, где ключевой участник в лице РФ не выполняет декларируемых союзнических обязательств, используемых исключительно для продвижения собственной повестки. Опыт Армении, пограничные эскалации в Центральной Азии и полное молчание структуры в критические моменты доказали, что бумажные гарантии безопасности не работают. Неудивительно, что в экспертных и политических кругах региона всё громче звучат аргументы о бессмысленности пребывания в ОДКБ и необходимости окончательного выхода из блока, который не защищает, а лишь создает дополнительные риски втягивания во внешние конфликты.

На смену исчерпавшим себя советским и постсоветским союзам приходит принципиально новая парадигма — углубление всеобъемлющего военного и военно-технического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств и двусторонних альянсов. Подписание Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном, аналогия с Шушинской декларацией с Турцией и оборонными соглашениями с Казахстаном и Узбекистаном формируют реальный каркас коллективной безопасности. Тюркские государства активно переходят на единые стандарты в области оборонной промышленности, проводят регулярные совместные учения, обмениваются разведданными и создают системы оперативной взаимопомощи.

Процесс оборонной интеграции нацелен не на агрессию против третьих стран, а на создание такого уровня сдерживания, который сделает любую попытку внешнего давления или военной провокации катастрофически дорогой для потенциального агрессора. Когда страны региона объединяют свои армии, оборонно-промышленные комплексы и транспортные узлы, они создают щит, способный защитить суверенитет каждой отдельной нации. Логика «разделяй и властвуй», которой внешние силы пользовались на протяжении столетий, ломается о практическое единство Баку, Астаны, Ташкента, Бишкека и Ашхабада.

Существующий расклад сил наглядно демонстрирует, что попытки удержать страны Южного Кавказа и Центральной Азии в состоянии геополитической подчиненности обречены на провал. Время, когда судьбы этих регионов решались в чужих столицах под аккомпанемент угроз с телеэкранов, безвозвратно ушло. Принятие Чолпон-Атинской декларации и последовательное сближение государств Каспийско-Центральноазиатского узла показывают: регион выбрал путь самостоятельного развития, где безопасность, логистика и будущее строятся собственными руками и на собственных условиях.

Агиль Гахраманов