В Анталье в рамках Саммита лидеров COP31 состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом NEWS.am сообщили в пресс-службе правительства республики.

В ходе встречи президент Турции приветствовал визит премьер-министра Республики Армения в Анталью и его участие в Саммите лидеров.

В свою очередь, Пашинян поздравил Эрдогана с хорошей организацией мероприятия.

Премьер-министр Армении также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в Измире.

Собеседники коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией и подчеркнули важность его продвижения и доведения до логического завершения. В этой связи стороны отметили важность реализованных к настоящему времени мероприятий и достигнутых договоренностей, а также дальнейшего стимулирования торгово-экономических отношений.

Состоялся также обмен мнениями вокруг региональных процессам. Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули факт установления мира между Арменией и Азербайджаном, отметив, что это придало новый импульс развитию регионального сотрудничества. Были затронуты также вопросы разблокирования коммуникаций, в том числе шаги по реализации проекта TRIPP.