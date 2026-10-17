Сегодня в восьмом туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится одно из главных противостояний национального чемпионата. «Карабах» примет «Нефтчи» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Команды подходят к дерби с одинаковым количеством очков. «Нефтчи» с 16 баллами возглавляет турнирную таблицу, а «Карабах», также набравший 16 очков, занимает третье место.

Мисли Премьер-лига по футболу

Первый круг, VIII тур

17 октября (суббота)

19:00. «Карабах» — «Нефтчи»

Главный арбитр: Камал Умудлу.

Помощники арбитра: Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов.

Четвертый арбитр: Фарид Гаджиев.

VAR: Али Алиев.

AVAR: Парвин Талыбов.

Инспектор судей: Шахин Джафаров.

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.

Стадион: Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Напомним, что в предыдущих матчах восьмого тура «Шамахы» одержал волевую победу над «Шафа» (3:2), а «Сумгайыт» обыграл «Араз-Нахчыван» (2:1).

Тур завершится 18 октября.