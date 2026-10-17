Сегодня в восьмом туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится одно из главных противостояний национального чемпионата. «Карабах» примет «Нефтчи» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Команды подходят к дерби с одинаковым количеством очков. «Нефтчи» с 16 баллами возглавляет турнирную таблицу, а «Карабах», также набравший 16 очков, занимает третье место.
Мисли Премьер-лига по футболу
Первый круг, VIII тур
17 октября (суббота)
19:00. «Карабах» — «Нефтчи»
Главный арбитр: Камал Умудлу.
Помощники арбитра: Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов.
Четвертый арбитр: Фарид Гаджиев.
VAR: Али Алиев.
AVAR: Парвин Талыбов.
Инспектор судей: Шахин Джафаров.
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.
Стадион: Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Напомним, что в предыдущих матчах восьмого тура «Шамахы» одержал волевую победу над «Шафа» (3:2), а «Сумгайыт» обыграл «Араз-Нахчыван» (2:1).
Тур завершится 18 октября.