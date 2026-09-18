Сегодня стартует VI тур Премьер-лиги Азербайджана.

В первом матче дня в 17:30 «Нефтчи» сыграет в гостях у «Габалы».

Столичный клуб в настоящее время занимает второе место с 12 очками, а региональный — восьмое с 4 очками.

Этот матч также станет 1000-м матчем «Нефтчи» в истории чемпионатов Азербайджана.

Во втором матче дня в 19:45 «Карабах» встретится с «Шафой».

Сыгравший на один матч меньше своего соперника «Карабах» занимает третье место с 10 очками, а «Шафа» — десятое с 3 очками.

Остальные матчи тура состоятся 19-20 сентября.