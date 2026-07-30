Сегодня состоятся очередные матчи II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в рамках которых «Зиря» и «Нефтчи» проведут ответные встречи.

«Зиря» примет в Сумгайыте представителя Эстонии «Пайде». Матч на Сумгайытском городском стадионе начнется в 20:00, главным арбитром встречи назначен хорватский судья Патрик Коларич.

В первом матче между командами в Эстонии подопечные Рашада Садыгова потерпели поражение со счетом 0:1.

«Нефтчи» же встретится в Болгарии с белорусским «Динамо» (Минск). Матч на стадионе Берое стартует в 21:00 по бакинскому времени, судить его будет североирландский рефери ФИФА Тим Маршалл.

В первом матче между командами в Баку представитель Беларуси одержал победу со счетом 4:2.