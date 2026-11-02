В пятницу иранское агентство Fars сообщило о телефонном разговоре главы Высшего совета национальной безопасности Мохсена Резаи с президентом РФ Путиным. Согласно официальному сообщению, Резаи благодарил Путина «за поддержку Ирана и его народа”, стороны “обсудили ситуацию на Ближнем Востоке» и «договорились продолжать стратегическое сотрудничество».

Российские СМИ напоминают, что 21 октября Путин предлагал содействие в урегулировании кризиса в Персидском заливе, а несколько дней спустя встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На этой встрече он обещал Пезешкиану «сделать все, что от нас зависит», чтобы помочь Ирану «в урегулировании ситуации». Пресс-секретарь Кремля тогда опроверг слухи, что Пезешкиан просил Путина передать некое послание Трампу.

Новость о телефонном разговоре Путина именно с Мохсеном Резаи, который на прошлой неделе получил послание с предложением возобновления переговоров от вице-президента США Джей Ди Вэнса, вызвала живой интерес в Израиле: предполагается, что личное вмешательство Путина может как-то повлиять на динамику ирано-американских переговоров о завершении войны.

Наши аналитики констатируют, что Путин «лично вмешался в переговоры между США и Ираном» в самый деликатный момент — катарские посредники сегодня отправили в Вашингтон и Тегеран согласованные в Дохе условия возобновления прямых переговоров между Ираном и США. Политические обозреватели 12 телеканала полагают, что звонок Путина Мохсену Резаи был согласован с Вашингтоном.

В субботу Трамп обсуждал продолжение войны и переговоров с Ираном с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху. Как сообщили журналистам осведомленные источники, Нетанияху «обеспокоен» переговорами и настаивал на возобновлении войны после 3 ноября, Трамп предлагал Израилю не мешать дипломатическому процессу.

Кремль заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке. Российские СМИ бурно приветствовали нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, ХАМАС даже рассчитывал на российскую помощь, заявляя, что его атака помогла России отвлечь внимание от войны в Украине. Распространение войны на зону Персидского залива принесло России множество дополнительных бонусов, включая рост мировых цен на энергоресурсы, ослабление геополитических позиций США, дизельную сделку с США и смягчение американских санкций против России. (israelinfo.co.il)