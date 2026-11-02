Шведская мебельная компания AJ Products, которая спонсирует Чемпионат мира по хоккею с 1989 года, решила разорвать отношения после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) постановил, что Россия должна принять в нем участие. Раз ей это разрешено, «логотип AJ не будет ассоциироваться с чемпионатами мира» Международной федерации хоккея (IIHF), заявил Reuters генеральный директор компании Дэвид Брей: «Мы сотрудничали с IIHF 37 лет, поэтому приняли такое решение после вынесения судебного постановления в пятницу. Бизнесу часто приходится принимать сложные решения, но это далось нам очень легко».

Чешская букмекерская компания Tipsport назвала решение CAS «скандальным» и заявила, что не будет размещать рекламу во время матчей с участием России, сообщил Reuters ее представитель. По его словам, решение о своих дальнейших действиях Tipsport примет после того, как IIHF и национальные федерации прояснят свою позицию.

Международная федерация хоккея заявила, что не согласна с решением арбитража, но будут ему следовать. Ближайший турнир, к которому должна быть допущена Россия, молодежный чемпионат мира в Канаде, стартует 26 декабря; затем в мае 2027 года в Германии пройдет мужской чемпионат мира. Власти Канады заявили, что вряд ли выдадут визы российским спортсменам, а в Германии даже заявили о возможности отказаться от проведения чемпионата.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд сказал в эфире CBC, что ей «не по душе» идея допустить российскую команду к участию в турнире в Альберте: «Это крайне нежелательное решение, учитывая геополитическую ситуацию и действия России. Рассматриваются все возможные варианты, и я еще раз повторю: я воспринимаю это решение с большим разочарованием».

Госсекретарь Канады по делам спорта Адам ван Куверден, по всей видимости, исключил возможность выдачи виз российским спортсменам, отмечает Deutsche Welle. «Канада сохранит ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях, проводимых на ее территории и финансируемых ее правительством», – заявил он.

Правительство Германии и ее хоккейная федерация (DEB) сообщили, что обсудят возможные последствия решения арбитража. Гендиректор DEB Франк Лутц сказал в выходные на телеканале MagentaSport, что отказ Германии от права на проведение майского турнира вполне возможен: «Я не хочу рисовать мрачную картину. Я также не хочу ставить под сомнение проведение чемпионата мира. Но, конечно, мы в DEB должны рассмотреть и вариант отказа от его проведения».