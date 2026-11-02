Миссия по эвакуации мирных жителей города Алешки в Херсонской области была подготовлена российской и украинской разведками, но представлена как результат посредничества, рассказали источники французской Le Monde.

По словам собеседников газеты, Москва долгое время отказывалась открыть гуманитарный коридор в Алешки, но летом 2026 года наконец согласилась на переговоры между военными разведками двух стран — Главным управлением разведки Украины (ГУР) и Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). Они, как отмечает Le Monde, и так регулярно контактируют по вопросам обмена военнопленными и телами погибших.

После переговоров, длившихся четыре месяца, операция по вывозу мирных жителей была организована уполномоченными по правам человека: Яной Лантратовой со стороны России и Дмитрием Лубинцом со стороны Украины. Миссию проводили под эгидой Белого дома и представили как результат посредничества первой леди США Мелании Трамп.

Однако утверждение о ее роли следует воспринимать «с осторожностью», говорит источник в Украине, поскольку, по его словам, «неизвестно, какую именно роль сыграл Вашингтон».

Даже если Мелания Трамп, как и ООН или папа римский Лев XIV, выражала тревогу по поводу судьбы жителей Алешек, нельзя исключать, что Киев и Москва, договорившись между собой, захотели сделать приятное Дональду Трампу, который всегда ревностно стремится выглядеть главным действующим лицом.

«Поняв, что Нобелевскую премию мира ему не получить, Трамп, возможно, решил попытаться добыть ее для Мелании», — говорит источник в Киеве.

Город Алешки в Херсонской области (украинское название — Олешки) находился под российской оккупацией с 2022 года. В последние месяцы там разразилась гуманитарная катастрофа. Россия и Украина — при посредничестве Мелании Трамп — договорились о режиме прекращения огня и эвакуации мирных жителей. В ходе этой гуманитарной миссии часть жителей Алешек по их желанию вывезли в Украину, часть — в Россию. Всего из Алешек эвакуировали около 700 человек. (https://meduza.io)