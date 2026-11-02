1 ноября официально вступил в силу выход России из Европейской конвенции по предотвращению пыток и негуманного или унижающего достоинство обращения и наказания. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

Теперь Комитет по предотвращению пыток не сможет посещать российские места лишения свободы и / или проводить проверки учреждений.

Как отметили в Совете Европы, российские власти перестали сотрудничать с Комитетом по предотвращению пыток (CPT) еще с февраля 2022 года. При этом члены комитета получали многочисленные сообщения о предполагаемых случаях пыток и жестокого обращения в местах содержания под стражей в России и на оккупированных территориях.

Одновременно с этим украинские власти продолжали разрешать сотрудникам CPT посещать любые места лишения свободы на территории страны на свой выбор. Кроме того, Киев регулярно публикует доклады CPT в автоматическом режиме.

«Выход России знаменует собой конец мандата Конвенции о предотвращении пыток в стране. Это также означает конец любого независимого мониторинга мест лишения свободы внутри РФ. Тем не менее, превентивный подход Конвенции остается как никогда важным: независимый мониторинг мест содержания под стражей является основополагающей гарантией против пыток и жестокого обращения», — заявил президент CPT Алан Митчелл.

Россия подписала конвенцию в 1996 году при вступлении в Совет Европы. С тех пор CPT регулярно посещал российские колонии и СИЗО, публикуя отчеты о пытках и жестоких условиях содержания.

В 2025 году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение о денонсации соглашения «назрело давно». По его словам, Совет Европы блокировал работу России в CPT и не давал избрать нового члена комитета от РФ.

В сентябре 2025 года Владимир Путин подписал указ о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток. (https://novayagazeta.eu)