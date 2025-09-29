Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, который Госдума единогласно поддержала 17 сентября. Также власти денонсировали протоколы № 1 и № 2 к конвенции, подписанные от имени РФ в феврале 1996 года в Страсбурге и ратифицированные через два года. С подписанием закона о денонсации Россия больше не обязана допускать международных инспекторов в места лишения свободы и следственные изоляторы.

РФ с декабря 2023 года оказалась не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокирования Советом Европы избрания нового члена от России (в связи с истечением полномочий предыдущего), заявили закона о денонсации. Из-за этого, указывают они, Москва не была представлена в комитете и не имеет возможности участвовать в работе этого органа.

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания предусматривала для России обязательство не только формально запрещать пытки, но и предотвращать их. Для этого независимый комитет имел право инспектировать российские тюрьмы, СИЗО, колонии и психиатрические учреждения, фиксируя нарушения и требуя их устранения. С 1996 года, когда Россия подписала конвенцию, Европейский комитет по предупреждению пыток регулярно посещал российские исправительные учреждения, публикуя отчеты о пытках и жестоких условиях содержания, отмечал «Первый отдел».

После исключения России из Совета Европы в марте 2022 года сотрудничество с организацией практически прекратилось. Комитет неоднократно жаловался на игнорирование Москвой запросов — как по поводу визитов в колонии, так и по громким случаям, включая гибель оппозиционера Алексея Навального в «Полярном волке» в феврале 2024 года.

Денонсировать конвенцию Путину формально предложил глава правительства Михаил Мишустин 25 августа. 8 сентября президент внес соответствующий законопроект. Правозащитники отмечали, что этот шаг завершит «процесс демонтажа системы европейского контроля за соблюдением прав человека» в России, лишит граждан в колониях и СИЗО «последней формальной международной защиты» и создаст «условия для дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в стране». (moscowtimes.ru)