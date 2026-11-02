Бюджетный кризис стоил поста премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу. Он вступил в должность в феврале 2025 года, намереваясь разрешить бюджетные проблемы в стране, госдолг которой, по прогнозу Еврокомиссии, составит по итогам года 110,5% ВВП, а дефицит бюджета – 5,2%. Но правящая коалиция из пяти партий не смогла договориться о преобразованиях.

Де Вевер подал в понедельник прошение об отставке, сообщает Associated Press, «в связи с провалом переговоров по бюджету в рамках его правительства». Король Бельгии сообщил, что пока «откладывает принятие решения» об утверждении отставки. Она произошла на фоне массовых выступлений студентов и профсоюзов, последовавших за аналогичной волной демонстраций во Франции, где люди протестовали против упадка системы школьного образования и растущей стоимости жизни. Вместе с Францией и Италией Бельгия имеет один из самых высоких уровней долга в ЕС.

На международной арене Де Вевер сыграл принципиальную роль в вопросе об использовании замороженных валютных резервах России, которые Евросоюз намеревался пустить на репарационный кредит Украине. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится почти вся сумма из замороженных в Европе 210 млрд евро. Де Вевер утверждал, что Euroclear и Бельгии придется нести основные юридические иски, если Россия оспорит конфискацию своих активов.

Из-за этого в декабре 2025 года страны ЕС решили вместо российских резервов выделить Киеву 90 млрд евро из общего бюджета на 2026-2027 годы. Но из-за продолжающейся войны у Украины уже образовался дефицит в размере 70 млрд евро на следующий год. Разрушительные российские удары по инфраструктуре еще больше увеличат зависимость Украины от внешней помощи в 2027 году, говорится в свежем отчете Bloomberg Economics.

Поэтому в ЕС снова подняли вопрос о российских резервах с целью найти другой способ, который не подвергал бы Бельгию рискам. Один из вариантов предполагает передачу российских счетов в Euroclear и других финансовых учреждениях Европы в специальную отдельную структуру, находящуюся под контролем ЕС. Такой подход поддержали, в частности, 122 депутата Европарламента и министр финансов Украины Сергей Марченко.

Правительство Бельгии уже несколько месяцев обсуждает бюджет на 2027 год. Его проект предусматривает сокращение расходов и повышение налогов на 10 млрд евро. По словам Де Вевера, это необходимо, чтобы удержать государственные финансы под контролем.

Из-за обеспокоенности инвесторов их состоянием доходность 10-летних бельгийских гособлигаций выросла до 4,36%, тогда как еще четыре месяца назад составляла 3,48%. Де Вевер неоднократно предупреждал о «снежном коме процентных платежей», если бюджетные расходы не будут сокращены и правительству придется занимать новые средства на их покрытие. (themoscowtimes.com)