Германия и Великобритания намерены разработать на рубеже 2032-2035 годов две новые европейские ударные ракеты дальностью не менее 2 тыс. км, чтобы больше не зависеть от США в возможностях для нанесения глубинных ракетных ударов. Об этом сообщило европейское издание Рolitico.

По его информации, эта тема обсуждалась в ходе визита в Берлин главы британского оборонного ведомства Уэза Стритинга.

Стороны отметили, что конфликт на Украине выявил пробелы в собственных военных возможностях европейских стран, а неопределенность в отношении долгосрочных обязательств США в Европе вынуждает правительства стран ЕС ускорить разработку собственных вооружений, чтобы заполнить эти лакуны. В связи с этим ФРГ и Великобритания объявили о намерении в рамках программы «глубинного высокоточного удара» разработать две ударные ракеты дальностью не ниже 2 тыс. км.

Великобритания взяла на себя разработку малозаметной для радара низколетящей крылатой ракеты, первые образцы которой должны быть поставлены в войска примерно через пять лет.

Германия займется разработкой гиперзвуковой ударной ракеты, состоящей из носителя, выводящего планирующий ударный блок на большую высоту, который затем при приближении к цели разгоняется до скорости, в разы превышающей скорость звука. Эта ракета должна быть поставлена на вооружение к 2035 году, если в программе не произойдет непредвиденных задержек. Politico не уточняет, какую роль в финансировании создания этих ракет будут играть программы Еврокомиссии по ремилитаризации ЕС, но делает акцент на то, что разработка этих вооружений станет «европейским» проектом.