Министерство промышленности и строительства Казахстана утвердило изменения в параметры транспорта, который допущен к эксплуатации в стране. Согласно изменениям, жители страны для личного пользования с 30 декабря не смогут ввести машину, которая выпущена более пяти лет назад, а также с двигателем, экологический класс которого ниже Евро-5.

Согласно тексту приказа, размещенного в онлайн-банке нормативных актов республики, «выпуск в обращение на территории Республики Казахстан автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами на территорию Республики Казахстан для личного пользования», будет допускаться при соблюдении следующих требований: «соответствие автотранспортного средства экологическому классу 5 или более высокому экологическому классу; срок, исчисляемый с даты изготовления транспортного средства, не превышает 5 лет».

Приказ вступит в силу 30 декабря. Изменения приняты на фоне роста производства автомобилей внутри страны — по данным Бюро национальной статистики, с января по сентябрь текущего года в республике собрали 136 548 машин, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. Производством машин в стране занимаются 12 предприятий.

В августе казахстанский портал Inbusiness со ссылкой на экспертов писал, что в республике возможен переизбыток произведенных автомобилей, так как возможности внутреннего потребления являются ограниченными, а экспорт за рубеж, в том числе в Россию, экономически нецелесообразен из-за пошлин в стране-импортере.