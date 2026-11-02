Власти австралийского штата Квинсленд проводят проверку после того, как в реке Фицрой, где на Олимпиаде 2032 года планируют провести соревнования гребцов, увидели 3-метрового морского крокодила. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

В прошедшие выходные администрация гольф-клуба Северный Рокхэмптон, который располагается в городе Рокхэмптон на побережье реки Фицрой недалеко от ее участка, выделенного под будущие соревнования, выпустила предостережение своим членам о том, что в реке заметили крокодила. 2 ноября представитель департамента окружающей среды, туризма, науки и инноваций штата Квинсленд подтвердил ABC, что ведомство проводит проверку.

Почетный член Федерации гребного спорта Австралии Рэй Эберт назвал произошедшее «сигналом к действию» для всех причастных к подготовке к Олимпиаде. «Для меня это шок. Раньше я говорил, что крокодилы — наименьшая из наших проблем. Я хочу признать то, что никто из политиков не признает: возможно, я был не прав», — сказал Эберт ABC.

Он отметил также, что беспокойство вызывают не «те крокодилы, которых вы можете увидеть [в реке], а те, которых не видно». Эберт выразил сомнение, что власти Квинсленда серьезно относятся к этой проблеме. Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли в понедельник призвал не переоценивать риски в свете появления в реке хищника. «Многие десятилетия успешных соревнований доказывают, что это первоклассная площадка», — сказал премьер.

Эксперт по рептилиям Джон Левер, изучив фотографии крокодила, предположил, что это самец длиной до 3 метров. По его мнению, за животным нужно установить наблюдение и, возможно, его придется поймать и выпустить в природу вдали от города. Эксперт пояснил, что сейчас у морских крокодилов сезон спаривания, кроме того, недавно в Квинсленде прошли сильные дожди — эти факторы могут объяснять активность рептилий.