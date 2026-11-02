Администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану, утверждает американский журналист Такер Карлсон.

«Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней», — написал Карлсон в X. Возможной целью для удара журналист назвал гору Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана.

Карлсон подчеркнул, что никакое оружие не способно пробить почти 100-метровую защиту объекта, в связи с чем «единственным вариантом является ядерный удар». По его информации, Нетаньяху якобы настойчиво этого добивается из-за шаткой политической ситуации после прошедших в Израиле парламентских выборов.

Журналист отметил, что Трамп, по-видимому, еще не принял решения относительно возможного удара и проводит консультации со своими советниками, в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые по-прежнему склоняются к заключению сделки с Ираном.