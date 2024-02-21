Журналист Такер Карлсон сообщил, что бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон запросил у него $1 млн за интервью с разъяснением позиции по поводу конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Blaze Media.

После того, как за интервью с российским президентом Владимиром Путиным Джонсон назвал Такера «орудием Кремля», журналист отправил запрос на проведение интервью с экс-премьером. Первоначально Такеру отказали, но затем советники Джонсона выдвинули финансовые условия. По их словам, бывший премьер согласен дать интервью Такеру, но только если журналист заплатит $1 млн в золоте или биткоинах.