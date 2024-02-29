Президент РФ Владимир Путин попытался оправдать военное вторжение в Украину, выставив всех украинцев злом, которые должны пройти через так называемую денацификацию. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у главы Кремля, в подкасте Лекса Фридмана.

Во время беседы Фридман поинтересовался у Карлсона, что тот думает о попытках Путина оправдать вторжение в Украину необходимостью провести «денацификацию».

«Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что такое денацификация» – сказал он.

Карлсон признал, что ему очень не понравилась вся та часть разговора с президентом РФ, в которой тот пытался очернить Украину.

«Дело в том, что «нацизм», чем бы он ни был, является неотъемлемым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии (…) Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев) нацистами, это как-то очень по-детски», — заявил Карлсон.

Американский журналист также отметил, что обозначение человека «нацистом» — это попытка выставить его чистым злом. При этом у Карлсона сложилось впечатление, что Путин действительно верит в то, что Украина населена неонацистами.