Бывший журналист Fox News Такер Карлсон больше похож на человека, проходящего кастинг на роль главного международного дипломата Трампа, пишет Politico.

С момента своего изгнания с кабельного телевидения Карлсон отправился в мировое турне со своим новым шоу X, а его интервью с аргентинцем Хавьером Милеем и венгром Виктором Орбаном набрали сотни миллионов просмотров.

Карлсон также занимается своего рода теневой дипломатией. В начале ноября он появился в Лондоне, чтобы навестить Джулиана Ассанжа в тюрьме. Одиннадцать дней спустя Карлсона заметили на улицах Мадрида вместе с лидером испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскалем. На этой неделе Карлсон выпустил эпизод своего шоу X под названием «Дублин в огне», где беседовал с бывшим главным стратегом Белого дома и давним союзником Дональда Трампа. Он даже извинился за поведение посла США в Венгрии во время его августовской поездки в Будапешт. Дэвид Прессман не скрывает, что воспитывает двоих детей с партнером-мужчиной. И Карлсон обвинил Прессмана в попытке навязать венграм свою «странную сексуальную политику».

Согласно новой книге бывшего медиарепортера CNN Брайана Стелтера, руководство Fox не давало разрешения на недельную командировку Карлсона, и заигрывание с авторитаризмом могло стать одним из факторов, способствовавших его увольнению.