Итальянский гонщик Mercedes Кими Антонелли по итогам Гран-при Мексики досрочно стал чемпионом «Формулы 1».

Как сообщает #, для завоевания титула 20-летнему пилоту достаточно было попасть в число девяти лучших в основной гонке и завоевать всего два очка.

В итоге Антонелли занял в Мехико третье место. Победу одержал нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, англичанин Льюис Хэмилтон из Ferrari пришел к финишу вторым.

Перед гонкой в Мехико Антонелли опережал товарища по команде Джорджа Расселла на 123 очка, а Хэмилтона — на 124. Ранее в этом сезоне он выиграл девять гонок.

Антонелли, выступающий за Mercedes c 2025 года, стал самым молодым чемпионом в истории «королевских гонок» — предыдущий рекорд принадлежал немцу Себастьяну Феттелю, который взял первый титул в 23-летнем возрасте в 2010 году. Антонелли также стал третьим чемпионом «королевских гонок» из Италии после Джузеппе Фарины (1950) и Альберто Аскари (1952, 1953).