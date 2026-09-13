Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Испании. Соревнования проходили на городской трассе «Мадринг».

Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Тройку лидеров замкнул британец Ландо Норрис («Макларен»).

Гран-при Испании впервые прошел в Мадриде, с 1991 года этап принимал автодром в Барселоне. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, на счету которых по шесть выигрышей. Однако Хэмилтон, выступающий за «Феррари», завершил гонку досрочно из-за проблем с тормозами. Гонщик был вынужден сойти на седьмом круге.

Антонелли упрочил лидерство в зачете пилотов (292 очка). Главными преследователями являются его партнер по команде британец Джордж Расселл (211) и Хэмилтон (191). В Кубке конструкторов тройку лидеров составляют «Мерседес» (503), «Феррари» (358) и «Макларен» (304).