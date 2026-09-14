В городе-курорте Sea Breeze завершился первый в Азербайджане международный турнир по пляжному поло Beach Polo World Cup Sea Breeze-2026. Победителем турнира стал Азербайджанский Elite Polo Club, завоевавший кубок победителя и золотые медали, сообщает «Зеркало».

В финальном матче Elite Polo Club со счетом 6:4 обыграл Швейцарскую команду St. Moritz, которая заняла второе место и получила серебряные медали.

Бронзовым призером турнира стала Британская команда Red Star. В матче за третье место она одержала победу над Moscow Polo Club со счетом 9:5.

На церемонии награждения также были объявлены обладатели индивидуальных номинаций. Рауль Лапласет из Elite Polo Club был признан лучшим игроком соревнований (Best Player), Иван Романовский из России удостоен награды Best Patron, а судьи турнира отмечены медалями «Справедливая игра».

Мероприятие прошло при организационной поддержке Dream Group International, Федерации Конного Спорта Азербайджана (ARAF) и World Polo.

Проведение Beach Polo World Cup стало важным событием для Sea Breeze, укрепив его позиции как площадки для проведения международных спортивных мероприятий. Турнир также стал частью стремления города-курорта развивать разнообразную спортивную и культурную программу, объединяя участников и гостей со всего мира.

Beach Polo World Cup впервые состоялся в Дубае в 2004 году. Его организовал Рето Гауденци, основатель World Polo, компании, которая с 1987 года проводит международные турниры по поло на снегу, песке и траве.

В Азербайджане этот вид спорта имеет давнюю историю. Современный этап его развития в стране начался в 2013 году, когда World Polo совместно с ARAF представили поло в Азербайджане. Сегодня в Баку действует профессиональная инфраструктура для проведения соревнований, а клуб «Land of Fire” добился высоких результатов на международной арене, в том числе дважды становился победителем Snow Polo World Cup в Санкт-Морице.