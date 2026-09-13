Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий Лионель Месси забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) с «Нэшвиллом» (2:2).

Для 39-летнего аргентинца этот мяч стал 19-м в сезоне и 928-м в карьере. Месси единолично возглавил бомбардирскую гонку чемпионата, опередив игрока «Далласа» Петара Мусу (18 голов).

Месси продлил результативную серию в MLS до семи матчей. За этот период он записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

«Интер Майами» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 25 матчей. «Нэшвилл» лидирует с 54 очками.