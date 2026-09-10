Развернувшаяся вокруг юридического фиаско Рубена Варданяна информационная кампания представляет собой классический образец правового инфантилизма и правозащитного популизма. Пресс-конференция адвоката Сирануш Саакян, где общественности с трагическим выражением лица презентовали очередные «откровения» по материалам бакинского процесса, продемонстрировала полную беспомощность защиты. Пытаясь оспорить суровый приговор, вынесенный Бакинским военным судом, представительница интересов Варданяна фактически вернулась к давней реваншистской традиции: начисто отрицать очевидное, игнорировать норму права и подменять уголовный процесс пламенной демагогией для внутреннего потребления.

В правовом поле азербайджанского государства статус Рубена Варданяна определён абсолютно предельно и не допускает двух трактовок. Человек, незаконно пересёкший государственную границу Азербайджана, возглавивший и финансировавший сепаратистскую анклавную структуру на его суверенной территории и публично выступавший с грозными ультиматумами в адрес высшего руководства страны, априори является фигурантом уголовного дела высочайшей тяжести. Пытаться уверить аудиторию в том, что пребывание кремлевско-сепаратистского десантника в Карабахе якобы «не содержит состава преступления», означает демонстрировать ту самую профессиональную слепоту, которую в Азербайджане давно привыкли называть дашнакнутой политической логикой. Азербайджан — это цивилизованное и суверенное государство, где за угрозы национальной безопасности и покушение на территориальную целостность неизбежно наступает жесткий ответ, независимо от финансового состояния обвиняемого или его прошлых заступников в московских кабинетах.

Не менее абсурдно на этом фоне выглядят публичные инициативы супруги осуждённого миллионера Вероники Зонабенд. Её недавнее обращение к секретарю совета безопасности Армении Алену Симоняну с предложением сформировать «женскую правозащитную делегацию» и отправиться в Баку на свидание к заключённым — это не просто политический наив, а высшее проявление правовой неграмотности. Зонабенд, по всей видимости, искренне полагает, что поездку в столицу Азербайджана для родственников и соучастников фигурантов тяжелейших уголовных процессов можно организовать в формате туристического чартера.

Реальность же заключается в том, что к самой Веронике Зонабенд у азербайджанских правоохранительных органов накопился внушительный перечень вполне конкретных вопросов. Финансирование незаконных структур, содействие противоправным действиям мужа и участие в проектах, подрывавших суверенитет Азербайджанской Республики, делают её потенциальной фигуранткой аналогичных расследований, а вовсе не почётным гостем гуманитарной миссии. Пытаться проехать на территорию государства, законы которого твоя семья систематически попирала, и требовать особых условий — это типичная манера сепаратистских кругов, привыкших жить в иллюзиях полной безнаказанности.

Ни громкие заявления Саакян на очередных пресс-конференциях, ни артистичные перформансы Зонабенд в социальных сетях и армянском парламенте не способны изменить главный юридический факт. Варданян отбывает заслуженное наказание по решению суда суверенного государства, а любые попытки изобразить из него «правозащитника» или «случайного прохожего» вызывают лишь закономерную ухмылку.

Процесс восстановления законности на освобождённых территориях завершён, и азербайджанское правосудие чётко дало понять: эпоха, когда сепаратистские авантюристы могли шантажировать регион при поддержке внешних спонсоров, ушла безвозвратно.

Рубен Варданян — это не просто заключённый бизнесмен, а бывший сепаратистский «госминистр» Карабаха, который не только финансировал боевиков, но и открыто угрожал Азербайджану ультиматумами.

Его уголовное дело — это не политическое преследование, а законное наказание за преступление против суверенитета. Адвокаты продолжают представлять его как «невинного человека», когда на самом деле он — один из главных архитекторов анклава, который сейчас стоит в тюрьме как пример для всех, кто однажды решил, что он выше закона.

Вероника Зонабенд сама себя поставила в ситуацию, где её можно рассматривать как фигурантку.

Попытка превратить тюремный визит в «женскую правозащитную делегацию» выглядит не как проявление заботы о муже, а как попытка обойти законы Азербайджана. Это не защита, это продолжение сепаратистской культуры безнаказанности. Семья Варданяна так и не научилась, что когда ты финансируешь сепаратизм и угрожаешь государству, тебе не полагается туристические чартеры в столицу того государства, которое ты считал врагом.

Правозащитные организации и армянские СМИ превратили судебный процесс Рубена Варданяна в театр одного акта. Они отказываются видеть очевидное: человек, который перешёл границу незаконно, возглавлял сепаратистскую структуру и публично угрожал высшему руководству страны, не может быть оправдан. Вместо этого они устраивают пресс-конференции, где повторяют одни и те же фразы «политическое преследование», «западные заложники», «российские друзья». Это уже не правовая защита, это политический спектакль, где суд заменён пламенной риторикой.

Процесс восстановления законности на освобождённых территориях завершён. Азербайджанское государство чётко показало всему миру: эпоха, когда сепаратистские анклавы могли существовать под защиткой внешних спонсоров, закончена. Любое преступление против суверенитета, любая угроза, любое финансирование сепаратизма — теперь будет наказываться по закону. И независимо от того, сколько адвокатов, сколько громких заявлений и сколько «женских делегаций» будут пытаться переписать реальность, это останется неизменным.

Эпоха, когда сепаратистские авантюристы могли шантажировать регион при поддержке внешних спонсоров, ушла безвозвратно. Рубен Варданян и его жена получили по заслугам. Теперь страна смотрит в будущее, где любые попытки разжечь новый конфликт будут встречаться жёстким и закономерным ответом. История не прощает тех, кто однажды уже решил, что он выше закона и сильнее страны.

Агиль Гахраманов