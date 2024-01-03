Прогнозы первых лиц Армении не сбылись, в уходящем году не удалось подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией – как ни странно, не по вине азербайджанской стороны, а Армении, т.к. в декабре прошлого года официальные представители Азербайджана заявили, что даже вопрос о делимитации и демаркации границ можно рассмотреть отдельно от подписания мирного договора.

Да, казалось бы, на пути подписания мирного договора никаких препятствий уже нет, но все же в прошлом году, вопреки всем ожиданиям, договор не был подписан. Так в чем же проблема?

Если верить некоторым более-менее конструктивно настроенным политикам и политическим аналитикам Армении, премьеру Н.Пашиняну нужно время, чтобы он подготовил свое общество к принятию мирного договора, т.к., если опять же верить армянским источникам, не только армянская церковь и армянские диаспоры в разных странах, даже подавляющее большинство армянского общества не поддерживает новейшие тенденции в азербайджано-армянских отношениях. Так ли это?

Насчет армянской церкви и диаспоры мы согласны с армянскими аналитиками – они, на самом деле, настроены весьма консервативно. Но то же самое затрудняемся сказать про армянское общество – ведь оно поддерживает премьера Пашиняна! В противном случае, реваншистская оппозиция, всякие «пятые колонны» давно свергли бы Никола Пашиняна. Но этого не происходит – несмотря на все трудности разного характера, армянский премьер весьма уверенно говорит даже о внеочередных парламентских выборах…

Поэтому возникает резонный вопрос: когда же произойдет подписание долгожданного мирного договора? Если верить армянским политическим источникам, по крайней мере, в январе это не произойдет. Мы в ожидании выборов во многих странах. И если даже они по результату не изменят существующие политические конфигурации, все равно будут отнимать время – ведь, в любом случае, придется выполнять некоторые формальные процедуры. Кроме того, теперь Армения старается больше ориентироваться на Соединенные Штаты, выборы в которых состоятся в конце этого года. И можно думать, что пока не будут известны результаты американских выборов, армяне не сядут за стол переговоров для подписания мирного договора.

С другой стороны, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет означать юридическое завершение конфликта между этими странами. А хотят ли того армяне? Вряд ли, потому как именно благодаря этому конфликту Ереван и армянские диаспоры в разных странах находятся в центре внимания ведущих государств. Если не будет конфликта, то не будет и внимания, т.к. Армения по своему геополитическому и геоэкономическому значению не представляет особого интереса для других государств. То же самое можно говорить и об армянских диаспорах, для которых бывший нагорно-карабахский конфликт является своеобразным политическим бизнесом…

Но все же торопиться с выводами не стоит, т.к. есть и другие грани этого вопроса. Если договор не будет подписан, не снимется и блокада Армении, не откроются коммуникации, а все это вряд ли обещает что–то хорошее для армян. Что касается Азербайджана, он достиг свои цели – территориальная целостность полностью восстановлена, полностью обеспечен суверенитет государства на всей территории. Единственной проблемой для Баку является давление на него некоторых проармянских западных государств. Понятно, что с подписанием мирного договора могла бы разрешиться и эта проблема. Но даже и без этого понятно, что вряд ли эти страны чего-либо добьются. Конечно, вероятные «кандидаты» в президенты в США типа Роберта Кеннеди могут выступать с какими-то «заявлениями». Но ему так и хочется сказать: господин Кеннеди, вы сперва станьте кандидатом в президенты, а потом посмотрим…