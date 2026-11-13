Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа обойтись без сюрпризов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае. Переговоры пройдут на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Президенты обсудят урегулирование украинского конфликта.
«Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может перерасти «во второй момент Анкориджа». Поэтому я хочу очень четко заявить Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе «команды Европы» и «команды Украины»»,— сказал господин Мерц на встрече лидеров Евросоюза (цитата по Reuters).
Канцлер Германии отметил, что в ближайшие недели ожидаются первые переговоры по конфликту на Украине с участием европейских представителей. По словам господина Мерца, российская сторона хочет обсудить «вопросы архитектуры европейской безопасности», однако Европе это не нужно. «Она уже существует»,— заявил канцлер.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 и 13 ноября провели переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После встреч американские переговорщики объявили, что стороны согласовали новый раунд обсуждений. В нем примут участие представители Европы. Точные сроки и место проведения пока не сообщаются. (kommersant)