«Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может перерасти «во второй момент Анкориджа». Поэтому я хочу очень четко заявить Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе «команды Европы» и «команды Украины»»,— сказал господин Мерц на встрече лидеров Евросоюза (цитата по Reuters).