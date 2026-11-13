Чехия и Азербайджан рассматривают возможности расширения сотрудничества в сфере авиации, включая поставки чешских самолетов L-39NG.

Как сообщает #, об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Дублине.

А. Бабиш сообщил, что Прага предлагает Баку модернизированные учебно-боевые самолеты L-39NG производства компании Aero Vodochody, которые продвигаются на международном рынке как экономичное средство противодействия беспилотникам.

«Этот самолет постепенно приобретает отличную репутацию Drone Hunter (охотник за дронами). У него более низкие эксплуатационные расходы, и логично использовать более дешевые средства для уничтожения беспилотников, чем запускать по ним F-16 с ракетой стоимостью миллион евро», — заявил чешский премьер.

По его словам, Прага также ведет переговоры о поставке восьми самолетов L-39NG Болгарии — этот вопрос А. Бабиш намерен обсудить с болгарским коллегой.