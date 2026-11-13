Генеральный прокурор и глава Минюста США Тодд Бланш на протяжении последних месяцев проживает на военной базе в столичном округе Соединенных Штатов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Собеседники канала не стали уточнять причину переезда генпрокурора. Его конкретное место проживания также не раскрывается.

Отмечается, что Бланш не единственный представитель администрации США, которого перевезли на территорию военного учреждения. Ранее на одну из военных баз в Вашингтоне переехали военный министр США Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио. Также в недавнее время на военном объекте начал жить министр финансов США Скотт Бессент, поскольку якобы получил угрозы со стороны Ирана.