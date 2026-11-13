Впервые с 1948 года в Северной Корее пересмотрели пропорции государственного флага. Об этом сообщает издание Yonhap.

Согласно тексту новой редакции конституции КНДР, теперь соотношение высоты и ширины полотна государственного флага составляет 1:1,65. Ранее оно составляло 1:2. При этом само изображение флага не претерпело изменений.

Издание сообщило, что флаг оставался неизменным с момента образования страны в 1948 году. Отмечается, что подобные нововведения могут быть связаны с желанием лидера КНДР Ким Чен Ына как сформировать собственный стиль руководства государством, так и укрепить национальную идентичность.

Ранее КНДР опубликовала обновленный текст конституции, в котором Южная Корея признается отдельным государством. Из текста исчезли положения об объединении Корейского полуострова, а также формулировки, определявшие Южную Корею как «враждебное государство номер один» или «неизменного главного врага».