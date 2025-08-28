Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ближайшее время не состоится. Свое мнение он высказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Politico.

«Переговоров между президентом Зеленским и Владимиром Путиным, очевидно, не будет, несмотря на договоренность, которую ранее достигли [президент США] Дональд Трамп и Путин», — подчеркнул немецкий канцлер.

Заявление Мерца прозвучало на фоне новых российских ударов по гражданским объектам в Киеве в ночь на 28 августа. По данным украинских властей, Россия применила ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Городская военная администрация сообщила о 19 погибших, среди которых как минимум четверо детей. Десятки мирных жителей, включая детей, получили ранения. Разрушения зафиксированы во всех районах столицы. В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя российскую атаку на Киев, заявила, что Владимир Зеленский и Владимир Путин «пока не готовы» сами прекратить войну. По ее словам, Дональд Трамп стремится остановить боевые действия, но нужно, чтобы «Путин и Зеленский тоже этого захотели».

Переговорная тема активно обсуждается с середины августа. 15 числа Дональд Трамп встретился с Путиным в Анкоридже и сообщил, что одной из целей его дипломатической инициативы является организация трехстороннего формата с участием Украины. Однако уже через неделю американский лидер признал: Путин отказывается от прямого контакта с Зеленским, так как украинский президент ему «не нравится».

Москва, в свою очередь, выставила дополнительные условия. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что встреча возможна лишь после «детальной проработки» повестки. Киев возложил ответственность за срыв переговоров на Кремль. «Украина не уклоняется от переговоров и готова к ним в любом формате. Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», — подчеркнул Зеленский, добавив, что Россия «посылает негативные сигналы» по поводу возможной встречи.

26 августа Фридрих Мерц отметил, что в случае провала переговоров с участием Зеленского и Путина Запад будет вынужден рассмотреть новые меры давления против Москвы. Он также напомнил: во время недавнего визита в Вашингтон украинский президент подтвердил готовность сесть за стол переговоров в любой момент. (moscowtimes.ru)