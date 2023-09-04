Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры после поездки турецкого лидера в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.