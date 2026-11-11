Кнессет Израиля 63 голосами против 50 одобрил создание комитета по организации работы парламента в составе 22 депутатов. Его председателем станет депутат от партии «Яшар» Рой Фолькман, предложивший состав комитета, сообщает The Times of Israel.

Согласно утвержденному распределению, девять мест получит блок во главе с лидером «Яшар» Гади Айзенкотом, девять — блок, поддерживающий премьер-министра Биньямина Нетаньяху, еще четыре — арабские партии «Общий список» и РААМ.

Согласно предложению Фолькмана, фракции получают по одному месту в комитете на каждые пять депутатских мандатов. Таким образом, «Ликуд» получит пять мест, «Яшар» — четыре, а партии «Беяхад», «Общий список», «Демократы» и РААМ — по два места. «Наш дом Израиль», «Оцма Йехудит», «Единый иудаизм Торы», ШАС и «Религиозный сионизм» будут представлены одним депутатом каждая.

Распределение мест имеет большое значение, поскольку комитет по организации работы Кнессета обладает широкими полномочиями в период формирования постоянных парламентских комитетов. Он определяет их состав, который затем выносится на утверждение депутатов, а также может создавать временные финансовую комиссию и комиссию по иностранным делам и обороне. До избрания комиссии по делам Кнессета комитет также занимается парламентскими процедурами и организационными вопросами, а также может назначать временных заместителей спикера парламента.