Президент Израиля Ицхак Герцог начнет 4 ноября консультации с лидерами партий, прошедших в новый созыв Кнессета (парламента) по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

1 ноября генеральный директор канцелярии президента Эяль Швики направил главам всех победивших на выборах партий соответствующие приглашения, отмечается в заявлении. «Как заявил сегодня (1 ноября — ред.) президент, его резиденция открыта для всех фракций, и президент ожидает, что их представители придут на консультации с открытым сердцем, готовые слушать, делиться идеями и предотвратить новый раунд выборов», — заявил Швики.

Он выразил надежду на то, что консультации будут проходить «достойным, уважительным и содержательным образом». Встречи Герцога с лидерами партий будут транслироваться онлайн, отметили в канцелярии.

По итогам этих консультаций президент Израиля должен поручить лидеру одной из прошедших в парламент партий формирование нового кабинета министров. Как правило, первым кандидатом в премьеры становится лидер партии с наибольшим числом мандатов, однако президент вправе поручить формирование кабмина и политику, чья партия не заняла первую строчку, но способна объединить вокруг себя прочное большинство.