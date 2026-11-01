Федеральный окружной суд штата Флорида снова отклонил иск президента США Дональда Трампа на 10 млрд долларов к газете The Wall Street Journal (WSJ), которую глава Белого дома обвинил в умышленной клевете. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило само издание.

Речь идет об иске к WSJ и ее владельцу Руперту Мердоку, поданному в июле 2025 года. Он касался опубликованной в газете статьи о поздравительном письме покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми, которое подписал Трамп.

Сам президент США неоднократно отрицал авторство письма.

В 2026 году суд во Флориде уже отклонил иск Трампа к WSJ. Однако юристы главы Белого дома внесли в него изменения и подали повторный иск. Новое решение также означает, что Трамп не сможет повторно изменить и подать иск заново в федеральный суд первой инстанции. Однако президент Соединенных Штатов сохраняет право обжаловать постановление суда.

Как пишет WSJ, судья Даррин Гейлс счел, что истец повторно не сумел доказать наличие злого умысла у ответчиков. По его словам, если бы суды в США наказывали СМИ каждый раз, когда политик отрицает обвинения, тогда «журналисты бы утратили возможность публиковать критическую информацию, что идет в разрез с правом американцев высказывать свое мнение».

Суд также добавил, что авторы статьи соблюли все необходимые журналистские стандарты, запросив комментарий у самого Трампа и опубликовав его.

В сентябре 2025 года фотографию открытки, речь о которой шла в публикации WSJ, опубликовали члены Палаты представителей США от Демократической партии. На открытке изображен схематичный силуэт обнаженного женского тела, поверх которого напечатан диалог между «Джеффри» и «Дональдом». Он завершается фразой: «С днем рождения — и пусть каждый день будет новым чудесным секретом». (DW)