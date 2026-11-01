Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Силами обороны в ночь на 31 октября ударила по военному предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, сообщил президент страны Владимир Зеленский и опубликовал спутниковый снимок. Завод входит в структуру «Ростеха» и специализируется на выпуске твердого ракетного топлива, порохов и взрывчатых веществ. В частности, производит компоненты для боеприпасов РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а также для ЗРК С-300, С-400 и авиационных средств поражения. В рамках кооперации завод поставляет твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет «Искандер-М».

В Генштабе ВСУ уточнили, что для удара по комбинату использовались беспилотники и ракеты «Нептун». По данным ведомства, результате были повреждены четыре производственных цеха и загорелся склад готовой продукции. Ранее предприятие подвергалось атаке 16 и 24 августа. Кроме того, по словам Зеленского, были поражены ЗРПК «Панцирь-С2» и командно-штабная машина ЗРК С-400 «Триумф». Общая стоимость этих средств противовоздушной обороны составляет около $70 млн.

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении более 90 беспилотников в ходе отражения украинской атаки на регион. Он отмечал, что прилеты пришлись на Каменск-Шахтинский, где находится вышеназванный завод, и четыре района области: Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский, Каменский. По словам Слюсаря, в результате падения обломков БПЛА были повреждены крыша, остекление и хозяйственная постройка частного домовладения, никто не пострадал. Об атаке на «Комбинат Каменский» он не упомянул.

В ночь на 1 ноября Ростовская область снова подверглась налету дронов. Губернатор отчитался об уничтожении более 20 БПЛА в Таганроге и шести районах: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском, Шолоховском, Мясниковском. В последнем обломки повредили крышу дома. О пострадавших не сообщалось. (themoscowtimes.com)