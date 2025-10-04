Украинские войска нанесли удар по малому ракетному кораблю «Буян-М», на котором могут размещаться ракеты «Калибр» или «Оникс», «в районе Онежского озера» на территории Республики Карелия. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным украинских военных, корабль получил повреждения, степень которых пока выясняется. Малый ракетный корабль проекта 21631 («Буян-М») представляет собой многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль (МРК) 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса «река-море».

На вооружении «Буянов» находятся 100-мм артиллерийская установка А-190, зенитная система АК-630М-2 «Дуэт» с двумя шестиствольными орудиями, пулеметы и зенитные ракеты «Гибка-Р». Также корабль оборудован установкой вертикального пуска 3С14, которая вмещает восемь высокоточных ракет «Оникс» или «Калибр», способных бить по наземным целям на расстоянии до 1500 км (с неядерной боевой частью). В августе военная разведка Украины докладывала о поражении в Азовском море другого МРК «Буян», в результате чего «тот вынужден был покинуть зону боевого дежурства». В октябре 2023 года на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО РФ перебазировала часть Балтфлота, включая «Буяны» и «Каракурты» из Балтийского моря в Ладожское озеро.

Также Генштаб ВСУ отчитался о поражении радиолокационного комплекса «Гармонь» и транспортно-заряжающей машины из состава ОТРК «Искандер» в Курской области. Помимо этого, ВСУ нанесли удар по командному пункту 8-й армии ВС РФ в оккупированной части Донецкой области, сообщили украинские военные, не приводя подробностей.

«Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослаблению ее военно-экономического потенциала, в том числе в части логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и вооружением», — говорится в сообщении.

Ночью 4 октября украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Ленинградской области. В результате удара на объекте вспыхнул пожар, заявили в Генштабе ВСУ. По данным губернатора Александра Дрозденко, всего в ходе налета на регион удалось перехватить семь украинских БПЛА. (moscowtimes.ru)