Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры в минувшую субботу, координируя дальнейшие шаги на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. По данным The Wall Street Journal, беседа состоялась в ходе подготовки США к возможному возобновлению ударов по иранским объектам. Окно возможностей для совместной американо-израильской операции может открыться сразу после промежуточных выборов в США в начале ноября, однако окончательное решение пока не принято.

Ситуация в целом напоминает события двенадцатидневной войны в июне 2025 года, когда американский лидер сделал выбор в самый последний момент на фоне идущих переговоров.

В настоящее время президент США находится под мощным давлением с двух сторон. Нетаньяху настаивает на немедленном проведении совместной силовой акции, отличающейся от предыдущих масштабами и целями. В то же время лидеры стран-посредников, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет, Турцию и Пакистан, призывают дать больше времени дипломатии.

На недавнем совещании в Белом доме мнения разделились: большинство советников, включая вице-президента, выступают против возобновления военного конфликта. Идею силового решения активно поддерживает министр обороны Пит Хегсет, тогда как госсекретарь Марко Рубио занимает неопределенную позицию. Сам Трамп в кулуарах мероприятия в Мар-а-Лаго отметил, что переговоры продвигаются, но назвал иранскую сторону ненадежным партнером, склонным отказываться от достигнутых договоренностей.

Интенсивный переговорный процесс, начавшийся в пятницу, не принес финального соглашения к концу выходных. Источники, знакомые с ходом диалога, сообщают о наличии прогресса и о том, что сегодня переговоры продолжатся, однако предупреждают, что отсутствие прорыва к середине предстоящей недели может привести к краху дипломатических усилий и резкому росту вероятности вооруженного конфликта.

Союзники США в Персидском заливе, проинструктированные Вашингтоном о возможной серии коротких и интенсивных ударов в районе 4-6 ноября, опасаются жесткой реакции Тегерана, которая может поставить под угрозу безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По мере приближения критической даты обе стороны наращивают военное присутствие и уровень боевой готовности. На Ближний Восток перебрасывается третья по счету американская морская группировка во главе с авианосцем Теодор Рузвельт, на борту которого находятся около девяти тысяч моряков и морских пехотинцев; ее прибытие ожидается в конце ноября.

За несколько дней до телефонного разговора с израильским премьером Трамп обсудил военные сценарии с главой Центрального командования адмиралом Брэдом Купером. Параллельно высшее руководство ЦАХАЛ поддерживает ежедневный контакт с американскими коллегами для синхронизации целей.

Иранское руководство также демонстрирует готовность к эскалации. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи провел встречи с ключевыми фигурами силового блока: главнокомандующим вооруженными силами Али Абдоллахи, главой Корпуса стражей исламской революции Ахмадом Вахиди и командующим армией Амиром Хатами. По итогам совещания Хаменеи распорядился подготовить немедленный и мощный ответ на любые действия противника без каких-либо географических ограничений, подчеркнув, что в случае возобновления атак со стороны США и Израиля условия и сроки окончания войны будет диктовать Тегеран. (israelinfo.co.il)