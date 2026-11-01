Президент США Дональд Трамп не исключил, что позовет украинского лидера Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 14–15 декабря в Майами. «Пригласил бы. Без проблем», — ответил он на соответствующий вопрос. Трамп также заявил, что соглашение о завершении войны между Россией и Украиной будет подписано в обозримом будущем. «Думаю, мы близки к заключению сделки. Раньше я об этом не говорил… Полагаю, есть очень хорошие шансы, что и этот вопрос нам удастся урегулировать», — сказал он.

Ранее советники главы Белого дома заявили The Atlantic, что Трамп рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной на саммите G20. В сентябре госсекретарь США Марко Рубио сообщил о приглашении президента РФ Владимира Путина на мероприятие, отметив, что это хороший шанс для него пообщаться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Зеленский предлагал Путину провести двусторонние переговоры о завершении войны в рамках G20, однако в Москве называли такую встречу невозможной.

Близкие к Кремлю источники Bloomberg оценивали вероятность приезда российского президента как крайне низкую. По их словам, вместо этого Путин собирается отправиться в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 18 по 19 ноября под руководством председателя КНР Си Цзиньпина. Туда же планирует приехать Трамп. Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что главы США, Китая и России могут провести там трехстороннюю встречу по Украине. Он также отмечал, что от ее результатов зависит решение Путина о визите на G20.

В сентябре двухпартийная группа из 14 сенаторов США потребовала от Трампа отозвать приглашение Путину на саммит, подчеркнув, что тот «единолично несет ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины». «Разрешение на его участие в G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации правительства, которое ежедневно продолжает наносить удары по гражданским объектам», — отметили сенаторы.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что приглашение Путина на G20 может «узаконить» возвращение России на международную арену и «нормализовать военные преступления в Украине». Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД G20 в американской Атланте не дал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам. (themoscowtimes.com)