Компания Apple опередила Nvidia и вернула себе статус самой дорогой компании мира.

Об этом сообщает Bloomberg. 30 октября бумаги Apple подешевели на 1,2%, а ее капитализация на закрытии составила $5,03 трлн. Акции Nvidia упали сильнее, на 4,2%, и компанию оценили в $4,93 трлн. До этого Apple ненадолго обходила Nvidia в конце июля.

По данным агентства, инвесторы видят в производителе iPhone более безопасный актив из-за опасений по поводу расходов на искусственный интеллект. Снижение цен на акции последовало за слабыми отчетами Intel и Amazon. Эти результаты вновь вызвали вопросы о перспективах затрат на ИИ. Apple от таких вложений в основном отказалась, отмечает Bloomberg.

У Alphabet и Amazon из-за затрат на ИИ свободный денежный поток стал отрицательным, указывает агентство. Компании все чаще занимают на долговом рынке, а растущие ставки удорожают кредиты. Индекс Nasdaq 100 потерял в октябре 6,7%. Это его худший месяц с марта 2025 года. Акции CoreWeave и Nebius Group, которые продают вычислительные мощности для ИИ, за месяц подешевели более чем на 30%. Intel потеряла в октябре свыше 45%.