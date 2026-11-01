Власти Сербии отозвали лицензию у банка Alta, который активно одобрял открытие счетов релокантам из России. Национальный банк Сербии (НБС) сообщил, что эта мера была предпринята по итогам «контрольных мероприятий, направленных на повышение уровня ликвидности банка». В регуляторе заявили о существенном ухудшении финансового состояния Alta Banka и рисках усугубления ситуации, в том числе возникновения проблем с ликвидностью, из-за чего «оказались под угрозой интересы вкладчиков банка» и стабильность финансовой системы.

Владелец Alta — предприниматель Давор Мацура, которого называли близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и бывшему президенту страны Александру Вучичу. Alta был одним из наиболее популярных банков среди российских эмигрантов, которые в большом количестве стали переезжать в Сербию после начала войны в Украине, отмечает The Insider. Согласно отчетности за 2025 год, число активных клиентов банка увеличилось год к году на 40% до 66,5 тыс., частично благодаря клиентам из РФ.

«У многих предпринимателей, переехавших в Сербию, там были открыты бизнес-счета — ведь Alta Bank был одним из немногих банков (помимо государственного Poštanska Štedionica), где можно было без проблем открыть счет для бизнеса», — написал в X основатель стартапа Vashor Григорий Болотов, живущий в Сербии. По его словам, все операции были заморожены и деньги нельзя снять или перевести.

В Alta сообщили о возбуждении против себя дела о банкротстве. Как пишет издание Danas, проблемы начались еще 30 октября, когда НБС временно ограничил деятельность банка и отключил его от системы мгновенных платежей. После этого средства перестали поступать на его счета и убывать с них. Возвратом денег вкладчикам займется государственное Агентство по страхованию депозитов, заверившее, что выплаты начнутся не позднее чем через неделю. Вклады в Alta застрахованы на сумму до 50 тыс. евро на клиента.

«Радио Свобода» сообщало, что 14 октября американский конгрессмен Джо Уилсон попросил главу Госдепа Марко Рубио рассмотреть введение санкций против четырех сербских бизнесменов, включая Мацуру. Уилсон заявил, что они связаны с окружением Вучича и причастны к махинациям с государственными ресурсами.

Замглавы оппозиционной Партии свободы и справедливости (ПСС) Мариника Тепич назвала Мацуру «ширмой для финансовых операций братьев Александра и Андрея Вучичей» и заявила, что он стал одним из ключевых звеньев в «цепи организованной преступной группы и прикрытии для отмывания денег».