Беларусь и Швеция отозвали глав своих дипломатических миссий для консультаций после того, как Стокгольм назначил представительницу при белорусском демократическом сообществе за рубежом.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода», пишет «Европейская правда».

Обострение между Минском и Стокгольмом усилилось после того, как Швеция назначила Кристину Юханессон, которая ранее была послом в Минске, представительницей при белорусском демократическом сообществе за рубежом.

По информации «Радио Свобода», после этого в Минске отозвали своего посла в Стокгольме Дмитрия Мирончика.

Отзыв для консультаций временной поверенной Швеции Евы Судквист также состоялся по инициативе Минска.

В пресс-службе МИД Швеции сообщили, что временный поверенный уже находится в Стокгольме для консультаций.

«Работа посольства Швеции в Минске продолжается в обычном режиме. В Минске для консультаций находится посол Беларуси в Стокгольме», – добавили в комментарии.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о назначении Юханессон еще в начале ноября.