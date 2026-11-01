В крупных городах Германии 31 октября прошли демонстрации молодёжи. Организатором части из них выступило движение «Gen Z regelt» («поколение Z берёт власть в свои руки»). Демонстранты обвинили правительство в том, что оно игнорирует проблемы молодого поколения.

Собравшиеся выступили против роста цен, снижения уровня жизни, снижения государственных расходов на образование и социальную сферу и повышения военных расходов. Они недовольны планами министерства обороны вернуться при необходимости к призыву молодёжи в армию и недостаточным вниманием европейских правительств к климатической повестке. На демонстрациях открыто звучали требования отставки канцлера Фридриха Мерца и его правительства. К демонстрациям примкнули также люди с палестинскими флагами и лозунгами «Свободу Палестине!»

Власти городов усилили меры безопасности. В Берлине 31 октября для охраны улиц по маршруту демонстраций были мобилизованы 1500 полицейских. Опасаясь беспорядков, подобных тем, что произошли во время молодёжных демонстраций 17 октября во Франции, многие магазины и рестораны заранее закрыли витрины фанерными щитами.

В Берлине, где организаторы демонстрации оценили её предполагаемую численность в 10 тысяч человек, собралось, по оценкам полиции, около пяти тысяч (сами организаторы называют бóльшие цифры). Примерно столько же вышли на улицы в Гамбурге и Лейпциге. В Штутгарте и Дрездене журналисты Bild насчитали около трёх тысяч демонстрантов, в Эрфурте – около двух тысяч.

Столкновения с полицией были отмечены в Гамбурге. В Гамбурге и Штутгарте демонстранты бросали в полицейских петарды, несколько человек были задержаны. В Кёльне полиции пришлось применить водомёт. Тем не менее, по оценкам полиции, столкновения локальны, и демонстрации проходят по большей части мирно. (svoboda.org)