В Польше — обострение конституционного кризиса, длящегося с 2015 года, и противостояния между проевропейским правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким, представляющим националистические правые силы. Предмет конфликта — попытка заменить руководство Конституционного трибунала, который, как заявляет правительство, многие годы саботирует принятие необходимых решений.

Невзирая на заявления сторонников президента, получивших приглашение на специальные консультации и, с другой стороны, обращение к нации премьер-министра, нет признаков того, что кризис, разразившийся в пятницу после попытки сменить председателя и судей трибунала, близится к разрешению.

В субботу вечером Туск выступил с обращением по национальному телевидению. Он заявил, что вопрос о функционировании конституционного органа упирается в противодействие правоконсервативной оппозиционной партии «Право и справедливость» («ПиС») и близкого ей президента Навроцкого.

«Ни у кого не было сомнений в том, что трибунал в том виде, в каком его навязала партия «ПиС», не был настоящим судом, — заявил Туск. — Именно так его оценивали международные организации, польские правовые органы и общественное мнение. Мы предлагали всем политическим силам и обоим президентам [Навроцкому и его предшественнику Дуде — ред.] резолюции и законы, которые позволили бы совместными усилиями восстановить верховенство закона».

По словам Туска, правящая коалиция дожидалась избрания новых судей до истечения срока полномочий их предшественников, назначенных еще когда у власти была «ПиС». «Судьи принесли присягу, но президент не соизволил принять эти присяги. Законно избранные судьи были заблокированы председателем [Конституционного трибунала] Свенчковским и не смогли приступить к работе», — добавил он. По мнению Туска, обстановку дестабилизируют заинтересованные зарубежные силы, а именно Россия. «Сегодня в этом конфликте они пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Более того, они даже удостоились публичных комплиментов от главного идеолога Кремля», – заявил Туск в адрес своих оппонентов.

В пятницу президент Навроцкий развернул самолет, на котором полетел с визитом в Сенегал, и вернулся в Варшаву, вскоре отправившись в здание Конституционного трибунала, окруженное спецназом после отстранения от должности его председателя Богдана Свенчковского. Навроцкий заявил, что отстранение председателя является силовым захватом государственного конституционного органа.

На следующее утро перед зданием суда от имени президента было зачитано заявление, в котором он отметил, что переговоры необходимы из-за «угрозы внутренней безопасности». По данным польских СМИ, в президентском дворце присутствовали представители националистических, ультраправых и некоторых партий правящей коалиции.