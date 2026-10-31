Достижение договоренностей об обеспечении безопасности судоходства в Черном море способно придать импульс усилиям по урегулированию украинского конфликта в целом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после прошедших в Стамбуле переговоров с Владимиром Зеленским.

«С начала войны мы активно работаем над поддержанием безопасности и стабильности в Черном море. Однако с недавней эскалацией мы наблюдаем, как конфликт перетекает и в Черное море. Очевидно, что нападения на гражданские суда и шаги, которые усилят эскалацию в Черном море, никому не принесут пользы. Мы продолжим наши переговоры со сторонами для восстановления безопасности в Черном море. Я считаю, что достижение соглашения поэтому вопросу также придаст импульс усилиям по достижению прочного мира на Украине. Мы стремимся продвигать этот процесс, в частности, путем обсуждения его с Россией», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция «категорически не может мириться с нападениями [на суда в Черном море], независимо от того, кто их совершает и каковы последствия» и «призывает все стороны проявить ответственность и действовать соответствующим образом».