Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море и недопустимости атак на торговые суда. Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

«Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения», — следует из сообщения.

Эрдоган также заявил о готовности Анкары продолжать усилия, направленные на завершение конфликта между Россией и Украиной и достижение прочного мира. По данным администрации турецкого лидера, президент Турции сообщил о намерении Анкары продолжить работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами.