Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что страна не намерена уступать Голанские высоты, и что они останутся ее государственной территорией.

«Любые попытки нарушить суверенитет нашего государства, нарушить международное право, будут остановлены. Голаны останутся сирийской территорией», — сказал он.

Он также подверг критике продолжающиеся удары Израиля по Сирии: «Мы осуждаем агрессию Израиля, которая подрывает мир и безопасность».

По словам аш-Шараа, за последнее время израильтяне нанесли по территории Сирии «500 авиаударов, совершили более 1,2 тысячи вторжений и произвели 300 задержаний (сирийских граждан)».

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, расположенная на юге Сирии и севере Израиля. В 1974 году страны подписали соглашение, которое определяет нынешнюю границу Израиля и Сирии на этой территории, однако с тех пор стороны неоднократно обменивались ударами.