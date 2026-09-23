Азербайджанские боксеры Субхан Мамедов и Наби Искендеров стали финалистами чемпионата Европы, который проходит в Софии.

Как сообщает İdman.Biz, Мамедов в полуфинале весовой категории до 50 кг победил Самета Гюмюша из Турции. Искендеров в категории до 70 кг одолел ирландца Джона Макконела.

В весе свыше 90 кг Магомед Абдуллаев уступил в полуфинале Дамару Томасу из Англии и завершил турнир с бронзовой медалью.

Еще один представитель Азербайджана, Сеидджамшид Джафаров (75 кг), выиграл четвертьфинальный бой у шведа Кевина Скотта и вышел в полуфинал. Ранее этой стадии достиг Амин Мамедзаде (55 кг).