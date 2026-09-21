Азербайджанские дзюдоисты пополнили медальную копилку на чемпионате мира среди ветеранов, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как сообщает İdman.Biz, еще три представителя Азербайджана стали бронзовыми призерами соревнований.

На третью ступень пьедестала поднялись Шыхраджаб Шыхмурадов и Ахмед Мамедов, выступающие в возрастной категории M3 в весе до 73 кг, а также Анар Агаев (M4, 90 кг).

Таким образом, количество наград сборной Азербайджана на турнире достигло семи — одной золотой и шести бронзовых.

Чемпионом мира стал Мамедали Мехтиев (M1, 100 кг). Бронзовые медали, помимо Шыхмурадова, Мамедова и Агаева, завоевали Абульфат Исмаилов (M1, 60 кг), Махир Аббасов (M1, 81 кг) и Джошгун Абдуллаев (M1, 90 кг).

Чемпионат мира среди ветеранов завершится 24 сентября. В соревнованиях принимают участие 1350 дзюдоистов из 65 стран.