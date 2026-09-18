Президент Украины объявил о создании «Карпатской восьмерки». По словам Владимира Зеленского, саммит объединит – Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию.

В Ивано-Франковскую область Украины на встречу с Зеленским прибыли в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Сербии Александр Вучич и президент Румынии Никушор Дан. В саммите также примут участие представители ЕС.

«Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших общин», – заявил Зеленский.

Саммит C8 будет проходить с 18 по 20 сентября. УНИАН уточняет, что первая часть мероприятия пройдет в президентской резиденции в Гуте, вторая часть – в Буковеле. (svoboda.org)